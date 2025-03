Lapresse.it - Salvini: “Pace in Ucraina e pace fiscale. Lega in piazza 8 e 9 marzo”

Leggi su Lapresse.it

in, finalmente, ein Italia. Sabato 8 e domenica 9, lasarà presente in mille piazze in tutta Italia per chiedere la fine della guerra – nel momento in cui Macron e von der Leyen parlano di invio di truppe e di maggiori spese militari di un esercito europeo – e per chiedere anche di accelerare sulla rottamazione di milioni di cartelle esattoriali che stanno tenendo in gabbia milioni di italiani in buona fede”. Così il leader dellae vicepremier, Matteo, in un video. “Concretezza e buonsenso. L’8 e 9inaspettiamo anche te“, conclude.