Salute e buone pratiche quotidiane | Obesità emergenza sanitaria Gli stili di vita per prevenirla

Molti i servizi di Usl e Sant’Anna che si occupano, in forma integrata, di combattere la problematica sociale dell’. Domani si celebra la Giornata mondiale dell’, patologia che costituisce uno dei maggiori problemi di, non solo nei paesi industrializzati, ma anche in quelli in via di sviluppo. L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara sono impegnate su diversi aspetti che riguardano questa importantissima problematica sociale. Sono molteplici i servizi che operano sul territorio e all’interno dell’ospedale di Cona. Il dipartimento di sanità pubblica dell’azienda Usl di Ferrara (diretto da Clelia de Sisti) opera nel campo della sicurezza alimentare e della nutrizione preventiva e, in particolare, l’unità operativa complessa di igiene degli alimenti e nutrizione - uocian (diretta da Cristina Saletti) svolge interventi atti a contrastare il sovrappeso e l’nella popolazione ferrarese con un impegno rivolto alla promozione di sanidi