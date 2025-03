Salute cancro al seno | la ricerca italiana apre nuove prospettive con la tecnologia REAC

Leggi su Ildenaro.it

Un’importante scoperta scientifica ha posto lasotto i riflettori internazionali. Lo studio tutto italiano, intitolato ‘Impact ofRegenerative Endogenous Bioelectrical Cell Reprogramming on MCF7 Breast Cancer Cells’, pubblicato sulla prestigiosa rivista Journal of Personalized Medicine (JPM), è stato selezionato tra gli articoli di punta della sezione Editor’s Choice per il primo trimestre del 2025. Questo riconoscimento sottolinea il valore dell’innovazionenel campo della medicina personalizzata e nel contesto scientifico internazionale. Lo studio ha analizzato in che modo un trattamento specifico di medicina rigenerativa basato sullapossa modificare l’attività bioelettrica delle cellule e influenzare di conseguenza il comportamento delle cellule tumorali del