Anteprima24.it - Salernitana Femminile, successo nel derby contro la Woman Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiQuattordicesima uscita ufficiale, in campionato, per la1970 impegnata in trasfertala: termina 2-3, al Pala Aliperti di Marigliano, la sfida tra due squadre in corsa per i play-off promozione centrati matematicamente dalla. Il, infatti, catapulta a 28 punti il quintetto di capitan Lisanti e compagne, sempre seconde in classifica. La sfida del quindicesimo turno del gruppo D di Serie B, il sesto del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Ambrosino, Rapuano, Fiengo e Razza come elementi di movimento.1970: la garaMatch equilibrato in avvio con Rapuano che vede un calcio piazzato murato mentre più fortuna capita a Fiengo intorno al 6?: la punizione della pivot granata si insacca alla sinistra di D’Urso per il momentaneo 1-0.