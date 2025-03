Sala scende in campo Serve una nuova forza moderata

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Se deve nascere una? Non ne ho dubbi. Deve nascere. Le due domande sono: quando e con che modalità. Sul quando non bisogna avere troppa fretta ma bisogna evitare che si arrivi tardi: penso sia il momento periniziare a ragionare su questo punto”. Intervistato oggi da Claudio Cerasa sul Foglio, il sindaco di Milano, Beppe, ragiona sulla sua discesa inin modo per la prima volta esplicito.“Ho visto recentemente un sondaggio Swg – spiega – secondo cui mettendo insieme Azione, Italia viva, Più Europa si arriva all’otto per cento. Otto per cento così, oggi, senza nemmeno essere partiti. Ma attenzione: il tema non è creare unasigla. Il tema è dare una dimensione unitaria a queste realtà, con un programma condiviso e un obiettivo preciso: creare un’alternativa agli estremismi.