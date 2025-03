Unlimitednews.it - Sala incontra Piantedosi, “Preoccupa abbassamento età di chi delinque”

MILANO (ITALPRESS) – "Direi che è stato un buon incontro. Abbiamo esaminato un po' i dati che sono positivi in generale, ma è chiaro che la tematica relativa ai reati predatori da strada è un problema e la cosa cheè anche l'dell'età di chi commette un crimine. Una questione su cui dobbiamo porre grande attenzione". Così oggi il sindaco di Milano, Giuseppe, al termine di una tavola rotonda in Prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal Ministro dell'Interno, Matteo.