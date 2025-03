Sai perché il 7 è il numero magico a Roma? L’incredibile ripetizione

Leggi su Funweek.it

La città diè molto legata al7, importante e speciale per la Capitale e per ini. Si tratta di una cifra che torna ciclicamente e nel corso della storiana. Scopriamo insieme le origini e il significato inerente ad esso., l’importanza del7: origine e significatoIl7 ricorre molte volte nella storia o ricorrenze, parlando della storia di, la cifra assume diversi significati. Innanzitutto, il Colosseo viene considerato una delle sette meraviglie del mondo, poi Sette furono i re di, sette i colli su cui fu costruita la città secondo tradizione, sette le cose fatali dalle quali dipendevano le sorti di: l’Ago di Cibele, la Quadriga dei Vejenti, le Ceneri di Oreste, lo Scettro di Priamo, il Velo d’Ilione, il Palladio e gli Ancili. Iscriviti alla Newsletter Funweek, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a, clicca qui>> Poi ancora i Colossi erano sette, quelli che Plinio paragonò a delle torri e Marziale descrisse tanto alti da toccare il cielo, per poi essere abbattuti nei saccheggi delle invasioni barbariche: Apollo sul Campidoglio, Giove in Campo Marzio, Apollo nella biblioteca di Augusto, altri due Giove in Campidoglio, Nerone nel Colosseo e Domiziano nel Forono.