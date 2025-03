Spazionapoli.it - Sacchi rivela: “Conte perfetto per il Milan. Vi svelo la nostra telefonata dopo l’Inter”

Leggi su Spazionapoli.it

Arrigoha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena con Antonio: le dichiarazioni complete dell’ex allenatore Sulle pagine del Mattino di oggi, spazio ad Arrigo. L’ex allenatore si è soffermato sull’operato di Antonioe del suo Napoli,ndo importanti e curiosi retroscena e non disdegnandosi anche di un consiglio per il. I rossoneri, allo sbando totale in questa stagione, sono stati accostati proprio al tecnico salentino in estate, ma hanno preferito puntare su Fonseca, per poi esonerarlo e virare su Conceiçao, a sua volta in bilico.Proprio all’inizio della sua intervista,è tornato a parlare del nuovo accostamento trae il:“Trovatemi una sola squadra della Serie A che non vorrebbe averein panchina e che non ha il rimpianto di non averlo preso.