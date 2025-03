Internews24.com - Sacchi, l’analisi sul momento Inter: «Col Napoli non mi è sembrata brillante! Ora Inzaghi dovrà gestire con accortezza…»

di Redazionesul: «Colnon mi è! Oracon accortezza.» Le parole dell’ex tecnicovistato dalla Gazzetta della Sport, Arrigoha parlato cosi del:LE PAROLE- «L’, invece, non mi ècome in altre occasioni. Passata in vantaggio, ha pensato soltanto a proteggersi. Non escludo che sulla prestazione dei nerazzurri abbia influito anche l’impegno infrasettimanale contro la Lazio in Coppa Italia, ma a questo sovraccarico di partite la squadra dideve abituarsi in fretta. È quella che ha l’organico più completo, e questo lo si ripete da tempo, però è l’unica ad essere rimasta in corsa sui tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League. Bisogneràcon accortezza le energie, fare le rotazioni necessarie, stare attenti ai cali di tensione che ci possono sempre essere in primavera.