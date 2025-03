Napolipiu.com - Sacchi: “Conte sta facendo un miracolo con il Napoli”

Leggi su Napolipiu.com

: “stauncon il”">L’ex tecnico Arrigoha espresso tutta la sua ammirazione per il lavoro svolto da Antonioalla guida del. Intervistato da Il Mattino, ha sottolineato come la squadra azzurra sia diventata il riflesso del suo allenatore, dimostrando una mentalità vincente e una qualità di gioco che può portarla fino allo scudetto.“Ho chiamatosubito dopo la partita con l’Inter, perché dovevo dirglielo: la sua squadra ha macinato gioco per tutta la partita. Staun vero”, ha dichiarato, sottolineando la crescita delsotto la guida del tecnico leccese.Il segreto deldiha evidenziato come la squadra abbia sviluppato una forte identità grazie alla determinazione, all’umiltà e allo spirito di sacrificio:“Questosi identifica nel suo allenatore, in quello che vuole.