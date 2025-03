Romadailynews.it - Run Rome The Marathon: domenica 16 marzo

16torna la RunThe, la Maratona di Roma sponsorizzata da Acea. Partenza alle 8:30 ai Fori Imperiali, passaggio davanti al Colosseo, percorso nel cuore della città e arrivo al Circo Massimo.Sabato 15è invece in programma la stracittadina Fun Run, con partenza e arrivo all’interno del Circo Massimo: circa 5km da camminare o da correre, in famiglia, con bambini e con gli amici.Organizzata in collaborazione con CSV Lazio ETS (Centro di Servizio per il Volontariato) vede la collaborazione attiva di tante associazioni: grazie al Charity Program della Stracittadina le associazioni possono raccogliere le iscrizioni e trattenere parte del ricavato per le loro attività.Alla grande festa della Fun Run partecipa anche l’associazione “Un Lavoro da Cani” specializzata da oltre 10 anni in addestramento educazione formazione e alimentazione cinofila.