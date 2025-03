Lettera43.it - Rudy Giuliani al Mit da Salvini e spunta la maglia pro-Trump

Leggi su Lettera43.it

Con qualche giorno di ritardo dalla visita ufficiale al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,ha pubblicato una foto con Matteo. Ma lo ha fatto soprattutto per evidenziare la presenza di un particolare oggetto all’interno dell’ufficio del vice premier. Si tratta della maglietta pro Donald, diffusa durante la campagna elettorale del 2024. L’ex sindaco di New Yorkha infatti sottolineato: «Matteomi ha fatto fare un giro nel suo ufficio e guarda cosa c’era sul muro!!! L’Italia è il paese di». Il ministro, che già sui social aveva parlato della visita di, ha poi risposto: «Ci vediamo presto».???@matteomi? gave me a tour of his office and look what was on the wall!!! Italy iscountry pic.twitter.com/WT7XoGFmdU—W.