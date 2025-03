Thesocialpost.it - Roma, trovati resti umani a Castel Sant’Angelo: è giallo

Un ritrovamento insolito aha aperto un nuovo mistero nel cuore di. Durante alcuni interventi di manutenzione, sono stati scoperti frammenti di ossa umane all’interno di un pozzo situato all’interno del museo nazionale. La scoperta è avvenuta la scorsa settimana, ma al momento non è ancora possibile stabilire l’epoca di appartenenza dei.L’area in cui sono stati rinvenuti i frammenti, normalmente chiusa al pubblico, è stata sottoposta a sequestro dai carabinieri della compagniaSan Pietro, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dei reperti.I, già recuperati, saranno analizzati da un antropologo forense per determinarne la datazione e valutare un eventuale interesse storico.A segnalare il ritrovamento alle autorità è stata la direttrice del museo, dopo che alcuni operai, impegnati in ispezioni ai pozzi per verificare delle infiltrazioni d’acqua, si sono imbattuti nei frammenti ossei.