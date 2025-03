Sololaroma.it - Roma, testa all’Europa League: domani la ripresa degli allenamenti

Cuore, grinta, voglia e qualità: ladi Ranieri vince 2-1 all’Olimpico contro il Como, centrando il decimo risultato utile consecutivo in campionato. Una gara sofferta, con un primo tempo complicato a causa della pressione e della qualità della squadra di Cesc Fabregas, ma nellai giallorossi hanno cambiato volto. Ranieri ha letto il momento giusto e i cambi hanno fatto la differenza.I lariani erano passati in vantaggio al 44? con Da Cunha, ma laha ribaltato il match in appena quindici minuti. Prima Saelemaekers ha trovato il pareggio, poi Dovbyk ha completato la rimonta con il gol del 2-1. Nel finale, il Como ha sfiorato il pareggio con Vojvoda, che ha colpito un palo. Ma alla fine, i giallorossi hanno portato a casa tre punti pesantissimi che la rilanciano nella lotta per un posto in Europa.