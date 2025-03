Dayitalianews.com - Roma, stazione Termini: 19enne senza fissa dimora arrestato tre volte in quattro giorni

Un giovane di 19 anni,, è statotreinmentre si trovava allaper aver fatto furti nei negozi del terminal.Sembra un record –trein– quello fatto segnare da unalla, gravemente indiziato di furto aggravato per aver rubato in alcuni negozi che si trovano nell’area commerciale dellana.a 19 anni, vive allaIl giovane, originario della provincia di Napoli, da qualche tempo vive comenella zona delladi. I Carabinieri del Nucleo Scaloe della Compagnia diPiazza Dante trein appena, il 21, il 22 e il 24 febbraio, sono riusciti a trovare e ad arrestare in flagranza di reato il diciannovenne poiché gravemente indiziato di furto aggravato.