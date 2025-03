Sololaroma.it - Roma, retroscena Beltran: “I giallorossi non mi volevano davvero”

La vittoria per 2-1 con il Como ha dato ulteriore certezze alla. Ihanno iniziato il mese di marzo sulla falsa riga di quanto fatto in questo 2025, con una prova convincente ed una rimonta di carattere. La squadra ha reagito al vantaggio iniziale dei lariani, disputando un secondo tempo in proiezione offensiva e tenendo i nervi ben saldi, oltre ad andare a segno con Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk. I capitolini stanno proseguendo sulla giusta strada e dovranno preparare nel migliore dei modi la prossima gara con l’Athletic Bilbao, in programma giovedì 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico.Dietro le quinte, però, tiene banco il calciomercato, con le sue suggestioni ma non solo. Nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, l’attaccante della Fiorentina Lucasha svelato un curiosoriguardante un suo possibile passaggio nella Capitale nell’estate 2023: “Prima di passare alla Fiorentina, Dybala mi chiamò dicendomi che Mourinho mi voleva.