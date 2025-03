Sololaroma.it - Roma, prova da vera big: l’analisi del 2-1 al Como

Claudio Ranieri è la salvezza e il rimpianto della. Con la vittoria di ieri contro il, il tecnicono ha conquistato 30 punti in 15 partite, mantenendo una media di due punti a gara. Solo Inzaghi, Conte e Gasperini vantano numeri migliori. Intanto, i giallorossi proseguono la scalata verso le posizioni di vertice, anche se questa volta il successo è arrivato al termine di una partita estremamente complicata.Ildi Fabregas ha dimostrato di saper mettere in difficoltà tutte le big del campionato, e lanon ha fatto eccezione. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, la squadra di Ranieri ha saputo cambiare marcia nella ripresa, grazie anche ai cambi dalla panchina. Non è un caso che a siglare i due gol siano stati Alexis Saelemaekers e Artem Dovbyk, protagonisti di una vittoria pesante sia per la classifica che per il morale.