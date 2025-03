Sololaroma.it - Roma Primavera di grinta e cuore, Graziani rimonta la Cremonese: +3 sull’Inter

Leggi su Sololaroma.it

Non c’è solo la prima squadra a regalare gioie in questo periodo al mondo giallorosso, con l’aggiustatutto Ranieri che la sta guidando lungo una stagione iniziata malissimo ma ora più viva che mai. Oggi al Tre Fontane laera chiamata a far calare il sipario, nel migliore dei modi, su una 28ª giornata di campionato chiave per la squadra di Falsini, visto che, nel pomeriggio di sabato scorso, si affrontavano nello scontro diretto Inter e Fiorentina, le vere due rivali dei capitolini per il titolo assieme ad un Sassuolo leggermente attardato.Poteva essere un turno favorevole allae così è stato, perché dopo il successo dei nerazzurri sui viola è arrivato anche quello dei baby giallorossi, che battono 2-1 lacon più fatica del previsto ma con ile lanecessari per i tre punti.