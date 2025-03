Sololaroma.it - Roma Primavera-Cremonese 2-1, Falsini: “Il pareggio ci ha dato tranquillità”

Approfittare della sconfitta della Fiorentina nello scontro diretto con l’Inter per allungare in vetta alla classifica. Questo era l’obiettivo dellaalla vigilia della ventottesima giornata di campionato. Detto, fatto. I giovani giallorossi si sono imposti 2-1 sulla, riuscendo a ribaltare il risultato dopo l’iniziale vantaggio siglato dal dischetto di Gabbiani al calare della prima frazione di gioco.Nella ripresa è poi arrivata la reazione della formazione di, che ha conquistato i tre fondamentali punti grazie alla doppietta di Graziani. Capitolini che così sfruttano al massimo questa occasione e portano a tre le lunghezze di vantaggio sull’Inter e cinque sulla Fiorentina. Ancora una volta lahaimportanti segnali in vista del prosieguo del campionato, dimostrando di poter essere una seria candidata alla vittoria finale.