Roma, massacra di botte la moglie, con sé aveva una pistola: arrestato 43enne

Momenti di tensione nel quartiere Trullo di, dove nei giorni scorsi una donna ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto. Con voce disperata, ha segnalato ai carabinieri di essere vittima di un’aggressione da parte del marito, un uomo di 43 anni, che la stava colpendo con calci e pugni. I militari sono intervenuti tempestivamente per fermare l’aggressione.Cosa è successoQualche giorno fa, una donna ha contattato il numero di emergenza 112 per chiedere aiuto, gridando disperatamente: “Mio marito mi sta picchiando”. Non appena l’operatore ha risposto, la 47enne ha raccontato di essere stata presa a calci e pugni fino a poco prima e di subire maltrattamenti da mesi. All’arrivo dei carabinieri, la vittima era ancora in stato di shock e visibilmente impaurita, ma ha deciso di rifiutare l’assistenza medica.