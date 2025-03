Sololaroma.it - Roma, Dybala: “In estate vicino all’addio, ma sapevo di poter dare ancora tanto”

Ieri sul canale della CBS Sports Golazo è stata pubblicata un’intervista di Paulo, proprio mentre sul campo faceva impazzire mezzo Como. La Joya sta trascinando lanelle ultime settimane ed è stato in inserito nella lista dei preconvocati di Scaloni per i prossimi impegni dell’argentina. Tra aneddoti dentro e fuori dal terreno di gioco, il giocatore ha parlato anche della svolta dell’ultimo periodo.: “Fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire un amore pazzesco”Inizialmente, aè stato fatto notare che dal suo arrivo in Italia non sembra essere mai invecchiato: “Me lo dicono in tanti, è una fortuna che ho. Ringrazio mia mamma e io mio papà per questo viso giovane, speriamo che resistaper qualche anno. Sono tanti anni che gioco qui e ho militato in tre squadre che sono diverse ma si assomigliano molto.