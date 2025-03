Sololaroma.it - Roma-Como, una serata speciale per due figli d’arte: il siparietto con Dybala

Leggi su Sololaroma.it

L’emozione negli occhi dei bambini che accompagnano i giocatori in campo è sempre un momento. Ma ieri, all’Olimpico, in occasione di, partita terminata con il risultato di 2-1 in favore dei giallorossi, tra quei piccoli protagonisti c’erano anche due: Leonardo e Romeo Cerci,di Alessio Cerci e Federica Riccardi.Leonardo Cerci e laMaskLeonardo, davanti al suo idolo Paulo, ha vissuto un momento da sogno. Al passaggio della telecamera per la classica inquadratura prepartita, ha sfoderato laMask, esultanza simbolo del numero 21 giallorosso. Ma la sua è una storia di calcio di famiglia: oltre a essereo di Alessio Cerci, è anche nipote di Edoardo Goldaniga, difensore del, fidanzato di sua zia Marta Riccardi. Inoltre, Leonardo chiama “zio” Bryan Cristante, centrocampista dellae grande amico di famiglia.