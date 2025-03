Roma-Civitavecchia | chiuso lo svincolo per Torrimpietra

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 marzo 2025 – Autostrade per l'Italia informa che dal giorno 03 marzo 2025 al giorno 06 marzo 2025 rimarràlodi, in entrata versosulla A92 –, per attività di manutenzione del cavalcavia, secondo il seguente programma:dalle 22:00 del 03/03/2025 alle 06:00 del giorno 04/03/2025.dalle 22:00 del 04/03/2025 alle 06:00 del giorno 05/03/2025.dalle 22:00 del 05/03/2025 alle 06:00 del giorno 06/03/2025.