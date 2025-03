Dayitalianews.com - Roma, caos sulla metro A, borseggiatrici spruzzano spray al peperoncino – VIDEO

Paura e panicoA dinella serata di domenica 2 marzo, quando alcunehanno spruzzatoalall’interno di un vagone. La scena è stata ripresa dai passeggeri con i loro smartphone. L’episodio ha generatoe panico tra i viaggiatori, con diverse persone che hanno iniziato a tossire e a mostrare segni di irritazione a causa della sostanza urticante diffusa nell’aria.L’episodio si sarebbe verificato nei pressi della stazione di Repubblica. Non è ancora chiaro il motivo per cui leabbiano utilizzato loal. È possibile che, sentendosi in trappola e senza via di fuga, abbiano reagito in questo modo dopo che alcuni passeggeri si erano accorti dei loro tentativi di sottrarre telefoni, portafogli e altri oggetti di valore dalle borse.