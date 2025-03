Sololaroma.it - Roma-Cagliari a rischio rinvio? Onorato: “Serviva più accortezza”

Ci avviciniamo all’ultima sosta per le nazionali della stagione, con la 29ª giornata di Serie A, l’ultima prima della pausa che si giocherà nel corso del weekend del 14, 15 e 16 marzo. Lascenderà in campo domenica 16 allo Stadio Olimpico contro il, ex squadra dell’allenatore giallorosso Claudio Ranieri. La partita, però, sarebbe da considerare aa causa in un altro importante evento che si svolge in quella stessa giornata nella capitale.Infatti, domenica 16 marzo si svolgerà anche la Maratona diche partirà dai Fori Imperiali la mattina alle 8:30 e dovrebbe arrivare in zona Stadio Olimpico intorno alle 11:30. I due eventi rischiano di causare disagi alla viabilità.: “Il Prefetto sta lavorando per una soluzione”Ai microfoni di RadioSound, Alessandro, assessore allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda diCapitale, ha parlato della situazione: “Vediamo, ci sta lavorando il Prefetto.