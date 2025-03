Sololaroma.it - Roma, benedetti siano i cambi: solo 2 squadre con più gol dalla panchina

Due mesi di 2025 così positivi erano oggettivamente impronosticabili, eppure nessuno sta riuscendo a tenere il passo di unache viaggia ad un ritmo scudetto. Qualcosa da dire sotto voce, per non rompere la magia venutasi a creare, e con un pizzico di rammarico, quello di non aver chiamato Ranieri subito, invece di passare dal calvario della parentesi Juric. Inutile piangere sul latte versato e meglio concentrarsi su un presente fatto di imminente doppio confronto europeo con l’Athletic Club e di 11 risultati utili consecutivi in campionato.L’ultimo di questi la difficile vittoria, in rimonta, su un Como che dimostra ancora una volta gli enormi progressi fatti negli ultimi mesi, per una squadra destinata alla lotta Europa nelle prossime stagioni. Tra le tante note positive registrate ieri all’Olimpico il ritorno al gol di un Dovbyk pronto a scatenarsi in primavera, come successo al Girona l’anno scorso, una rete che fa urlare a squarcia gola:di Ranieri.