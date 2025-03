Sololaroma.it - Roma-Athletic Bilbao, probabili formazioni: riecco Hummels

Leggi su Sololaroma.it

Per laha preso il via una settimana che definire cruciale è utilizzare un eufemismo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle la vittoria per 2-1 in rimonta con il Como, raggiunta con merito dopo un secondo tempo di grinta e carattere. La squadra sta rimanendo sulla giusta strada, in un 2025 che è iniziato nel migliore dei modi grazie ad una continuità ritrovata. I capitolini dovranno ricaricare le pile il più presto possibile, prima della gara con l’, in programma giovedì 6 marzo alle 21:00 allo stadio Olimpico. La partita d’andata risulterà determinante, in un doppio confronto delicato.I baschi si presenteranno sotto l’ombra del Colosseo senza alcun timore reverenziale, consci di avere a disposizione diverse frecce nel loro arco. Claudio Ranieri vuole vedere, però, l’ennesima prova di orgoglio da parte dei suoi ragazzi, per portarsi in vantaggio e puntare ai quarti di finale di Europa League.