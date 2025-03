Ilgiorno.it - Rogo in discarica e Bookcrossing. Il sospetto: identica matrice

Fiamme in. La scorsa notte qualcuno ha appiccato un incendio nelladi Merate (Lecco). Sono bruciati gli scarti vegetali, quindi difficilmente si è trattata di autocombustione o di undivampato per cause accidentali. A lanciare l’allarme è stato l’addetto di un istituto di vigilanza privato, che, durante, la ronda, ha visto le fiamme all’interno dell’isola ecologica di via della Ca’ Rossa a Brigarolo di Merate, vicino al canile municipale. Ha subito allertato i vigili del fuoco, che hanno impiegato un paio d’ore per contenere e spegnere l’incendio, perché hanno dovuto rivoltare foglie, rami, erba e scarti di potatura per essere sicuri di estinguere ogni focolaio. Al momento nessuno dall’Amministrazione comunale né da Silea, la Spa pubblica della spazzatura in provincia di Lecco, ha sporto denuncia, anche perché ieri era domenica.