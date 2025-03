Game-experience.it - Rockstar Games ha acquisito Video Games Deluxe, il nuovo team lavorerà a GTA 6?

ha ufficialmente, studio di sviluppo con sede a Sydney, ribattezzandoloAustralia. Questa operazione sancisce una collaborazione decennale tra le due aziende, che hanno lavorato insieme su progetti come L.A. Noire: The VR Case Files e il recente miglioramento di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition su diverse piattaforme. L’annuncio ha subito acceso le speculazioni sul possibile coinvolgimento dello studio nello sviluppo di GTA 6, previsto per l’autunno 2025.Secondo Jennifer Kolbe, Head of Publishing di, l’acquisizione è un passo naturale dopo anni di stretta collaborazione. Anche Brendan McNamara, fondatore die creatore di L.A. Noire, si è detto entusiasta di entrare a far parte ufficialmente della famiglia, sottolineando l’impegno dello studio nel creare giochi di alta qualità.