Robert De Niro non ha detto «Fuck Trump» durante gli Oscar 2025

Leggi su Open.online

L’indignazione nei confronti di Donald, a seguito delle sue ultime dichiarazioni pubbliche, in particolare contro palestinesi e ucraini, sta alimentando la diffusione di vecchie e nuove notizie fuorvianti su di lui. Di recente è circolata un’inesistente dichiarazione attribuita alla presidente messicana Claudia Sheinbaum, mentre nelle ultime ore si sostiene che l’attoreDeabbia insultato il presidente americano («»)la serata degli. In realtà, l’episodio risale al 2018 e si è verificato in un contesto completamente diverso.Per chi ha frettaNel video è presente uno schermo con la scritta Tony Awards, ossia il prestigioso premio nell’industria teatrale.La scena è stata ripresala premiazione del 2018.De, di fatto, non ha insultato Donaldla serata degli