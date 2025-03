Firenzetoday.it - Rivoluzione parcheggi: contro i furbetti arrivano nuovi parcometri e le multe di "Cerbero"

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayA Firenzemini abbonamenti per la sosta dei residenti. Previsti costi ridotti, esenzioni per categorie specifiche e risorse destinate a trasporto pubblico e manutenzione stradale. Anche i residenti che non richiederanno il.