Juventusnews24.com - Ritiro Juve, Thiago Motta cambia linea dopo il ko in Coppa Italia: cosa c’è dietro questa sua decisione. I due motivi

di RedazionentusNews24l’eliminazione inper mano dell’Empoli:c’èsua. I dueLantus arriverà alla sfida disera in programma all’Allianz Stadium contro il Verona con alle spalle diverse ore dial J Hotel. Unamaturata dail ko contro l’Empoli e frutto in particolare di due motivazioni.Stando a quanto riportato da Tuttosport l’intenzione del tecnico è quella di tenere la barra dritta e soprattutto fare gruppo in un momento davvero cruciale della stagione dei bianconeri.Leggi suntusnews24.com