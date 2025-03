Zonawrestling.net - RISULTATI: SIW System Carnival Parte 3

Pick Your Poison Match
Alex Flash batte Ted Sabin w/Sid Scala

Tag Team Battle Royal Match for GdG Match
Ema Corsi batte Federico Volta & Vertigo, Suburban Sons (Davide Adami & Fabio Romano), Elia Piddu & El Ghepardero Especial, Beer Club (Pegasus & Antonio White Knife), Fratelli Moro (Alessio & Leonardo Moro) e Alex Mitidieri & Cristian Calistri e diventa #1 Contender per GdG VII

Picchio batte Mirko Mori