Risultati Serie A 27ma giornata | Milan ancora ko Bologna e Roma ora sognano

: ilperdeed è crisi, laed ilnon si fermano piùko,oraAnewsLa domenica delladiA ha visto scendere in campo lama grande attenzione c’era soprattutto per-Lazio, il big match domenicale sia perché i biancocelesti sono in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League sia per unsempre più in crisi. Vediamo com’è andato il turno.Monza-Torino 0-2: il mercato decide la sfidaUn Monza sempre più in crisi e ad un passo dallaB cade anche contro il Torino. I granata, invece, risalgonola classifica e piazzano la seconda vittoria consecutiva. La sfida è decisa dal mercato invernale. Ad aprile le marcature ci pensa Elmas, alla seconda rete dal suo arrivo in granata, poi chiude la sfida Casadei, al primo gol davanti gli occhi di Luciano Spalletti presente sugli spalti.