Ristoranti, via all'indagine online su abitudini e gusti dei fiorentini

Firenze, 3 marzo 2025 – Quali sono lee le preferenze deivanno a cena fuori? Quali fattori influenzano la scelta di un ristorante? Il rapporto qualità-prezzo, la location, le recensionio la tipologia di cucina? E ancora: la nuova normativa sull’alcol sta influenzando la decisione e la voglia di andare a cena fuori? Per rispondere a queste domande e tracciare un quadro aggiornato della scena gastronomica fiorentina, la community digitale MetaFirenze e la rivista Firenze Spettacolo lanciano un’indaginetra iche resterà aperta fino al 15 marzo. L’iniziativa punta a raccogliere dati significativi sulle tendenze della ristorazione locale, analizzando il comportamento e le aspettative di chi vive e frequenta Firenze. "Il settore della ristorazione è in continua trasformazione e comprendere ledei consumatori è fondamentale per chi lavora in questo ambito - spiegano da MetaFirenze e Firenze Spettacolo -.