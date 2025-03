Ilgiorno.it - Rissa notturna nel cuore di Brescia. Sette denunciati tra i 18 e i 20 anni

L’ennesimaneldi, già al centro di numerose polemiche per episodi simili, che stanno esasperando residenti e commercianti.i ragazzida parte delle forze dell’ordine, che hanno identificato agli autori della zuffa in tempo record. La violenza è scattata intorno a mezzanotte a pochi passi da piazza Vittoria, nell’ultimo periodo epicentro di frequenti tafferugli. Per motivi in corso di accertamento una decina di giovani, tra cui alcuni minorenni, ha innescato una lite che nel giro di poco è degenerata. Non solo sono volate botte da orbi, sulla scena è comparso anche un coltello, utilizzato contro uno dei partecipanti che è finito in ospedale (non ha per fortuna riportato ferite serie). Il litigio è divampato tra viabale Calini, il vicolo che passa tra ill McDonald’s e corso Palestro.