Riforma della PA Vito Grassi ALuiss | Formazione e nuovi profili per vincere la sfida dell’innovazione

Leggi su Ildenaro.it

“Per affrontare laconfidiamo nella trasculturale all’internopubblica amministrazione, introdotta dalla. Penso, ad esempio, all’introduzione di programmi dimirati per sviluppare competenze tecniche e manageriali tra i dirigenti esistenti, nonché all’assunzione ditalenti con background in tecnologia, ingegneria e gestione”. Ad affermarlo è, presidente die amministratore delegato di Graded, intervenendo alla Federico II al Convegno “PA, Modelli e strumenti per una gestione strategica delle risorse umane basata sulle competenze”. “È anche importante sviluppare una mentalità più aperta al cambiamento e alla gestione del rischio. La collaborazione tra università, enti di, imprese e pubblica amministrazione sarà, inoltre, cruciale per sviluppare percorsi formativi adeguati che possano preparare efficientemente il personale alla gestione e all’utilizzo delle nuove tecnologie”, conclude