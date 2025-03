Lanazione.it - Rifondazione Comunista del Valdarno plaude all'ultima uscita pubblica del Pd

Arezzo, 03 marzo 2025 – "È estremamente positivo che il coordinamento del Partito Democratico delabbia espresso il proprio sostegno a una grande mobilitazione in difesa della Costituzione. Ancora più significativo è il fatto che questa mobilitazione parta dalla base degli iscritti, un elemento che spesso si è rivelato distante dalle posizioni della dirigenza nazionale del partito, almeno fino ad ora". Lo ha detto il segretario del partito didelMirko Vichi dopo il comunicato del Pd dei giorni scorsi, che ha chiesto di mobilitarsi per la libertà e la costituzione, sottolineando il pericolo che si sta affacciando nel mondo, con le destre che stanno prendendo piede. Non è mancato un attacco anche al governo Meloni. Vichi ha ricordato che La base del Partito Democratico, in gran parte erede dell'ex PCI, ha sempre dimostrato una forte disciplina di partito, pur non condividendo appieno molte delle scelte politiche adottate a livello nazionale e internazionale.