Riflessione di Chiara Ferragni | Tutto quello che ho perso

Il 2024 è stato certamente l’annus horribilis di, che sui social però lo scorso dicembre ha cercato di vedere del positivo nelle batoste prese: “Ciao 2024. Grazie perl’apprendimento e per avermi reso quella che sono oggi“. Marina Di Guardo proprio sotto a quel post ha scritto: “Hai scoperto la tua forza e la tua incredibile capacità di resistenza. Non immagini nemmeno quanto io ti ammiri figlia mia. Questa è unaper dirti che devi essere fiera. Amore, non smettere di credere in te stessa. Aggrappati a questa sensazione, come dicono i Journey in una delle mie canzoni preferite“.meride embed="25712"La nuovadisu Tik Tok: “Spero che arrivino cose più giuste”.Dopo mesi in cui non è stata così presente sui social, adesso(che pare abbia avuto una scappatella con Naska) è tornata a pubblicare quasi con la stessa frequenza del pre Pandoro Gate.