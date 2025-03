Ilprimatonazionale.it - Rieti, ennesimo ferito in alternanza. La protesta degli studenti

Leggi su Ilprimatonazionale.it

Roma, 3 mar – Giovedì scorso si è consumato l’dramma dell’Scuola-Lavoro: auno studente minorenne del terzo anno dell’istituto di istruzione superiore Rosatelli ha subito una frattura multipla al braccio mentre operava su un tornio, nello svolgimento di un turno in un’azienda locale che si occupa della lavorazione del ferro per l’edilizia e meccanica di precisione.inGli infortuni e le morti sul lavoro in Italia sono un bollettino di guerra che ormai non legge più nessuno. Dal 2015, anno in cui è stata introdotta l’scuola-lavoro con la Legge 107/2015 (Buona Scuola), in Italia sono almeno cinque glimorti durante lo svolgimento delle mansioni lavorative: Giuseppe Lenoci (16 anni), nel 2022 è morto in un incidente stradale nelle Marche mentre era a bordo di un furgone durante uno stage in un’azienda di termo-idraulica; Lorenzo Parelli (18 anni) nel 2022 è deceduto in provincia di Udine dopo essere stato colpito da una putrella d’acciaio in un’azienda metalmeccanica; Giancarlo Marzetti (18 anni) nel 2022 è morto ad Ancona in un incidente stradale mentre rientrava da un’attività di stage; Julian Matei (17 anni) nel 2023 morto in un’azienda agricola a Rovigo, schiacciato da un macchinario; Giuliano De Seta (18 anni), schiacciato da una lastra di metallo di circa 1,5 tonnellate nel settembre del 2022.