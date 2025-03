Notizie.com - Ricordate Kevin di Mamma ho perso l’aereo? Ieri protagonista ai Premi Oscar, ma non è lui

Tutti ricorderannodihoè statoaianche se non come ci potevamo aspettare.Si è parlato spesso di questo attore che dopo l’esplosione da ragazzino ha avuto anche dei problemi con l’alcolismo. Ma cosa c’entra con ipiù osannati del cinema?dihoai, ma non è lui (ANSA) Notizie.comparte di lui era sul palcoscenico per ricevere la tanto agognata statuetta come miglior attore non. A ritirare ilo infatti c’era un altro attore, suo fratello Kieran Culkin che ha vinto ilo grazie al film A Real Pain. Due anni più giovane di lui è riuscito a superarlo con uno iconico, anche se la popolarità legata ahosarà difficile da raggiungere.