Riconoscimento nazionale per il Comprensivo di Limatola, il plauso di Parisi ed Aragosa

Tempo di lettura: 2 minutiIl Sindaco di, Domenico, e la delegata all’Istruzione, Teresa, a nome dell’Amministrazione comunale, esprimono “grande orgoglio e soddisfazione” per il successo ottenuto dagli studenti del locale Istitutoriusciti a conquistare il primo premioal concorso letterario “ScaraBIMBOcchio” svoltosi a Villastellone, in provincia di Torino.“Si tratta di un importante– commentanoed– frutto dell’impegno, della creatività e della sensibilità dei nostri ragazzi, supportati con passione e dedizione dai loro docenti. Un risultato che conferma il valore dell’istruzione come strumento di crescita culturale e sociale, capace di trasmettere messaggi fondamentali come quello dell’inclusione”.“Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento alle professoresse Olga Rapelli, Francesca Monteforte e alla Dirigente dell’IstitutoProfessoressa Rosalia Manasseri – proseguono i due – che, con grande professionalità e passione, hanno guidato gli studenti in questo straordinario percorso.