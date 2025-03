Lapresse.it - Ricevitore italiano LuGRE ha captato segnali dalla Luna

Ilsatellitareha comunicato, captandodal sistema di navigazione terrestre Gnss. Lo comunica l’Agenzia spaziale italiana. Ilè stato acceso con successo oggi, lunedì 3 marzo, alle 7.10 ora italiana.r Gnss Receiver Experiment) è una missione congiunta dell’Agenzia Spaziale Italiana e della Nasa, sviluppata in Italia da Qascom, con il supporto scientifico del Politecnico di Torino.L’innovativoè progettato per testare l’uso deiGnss nello spazio profondo, un passo cruciale per la navigazionere e interplanetaria.ha raggiunto laieri mattina alle 9.34 ora italiana a bordo del lander Blue Ghost di Firefly Aerospace.