RetroN GX | La console retrogames che ci porta nel passato

Dopo anni di attesa e qualche ritardo dovuto alla carenza di componenti, Hyperkin è finalmente pronta a lanciare la sua nuovaclone, laGX, una macchina pensata per far rivivere l’epoca d’oro del PC Engine e del TurboGrafx-16. L’uscita è fissata per maggio 2025, con un prezzo di circa 95 dollari, rendendola una delle opzioni più accessibili per gli appassionati di retrogaming.Un Tributo alla Storia del GamingIl TurboGrafx-16 e il PC Engine sono stati due dellepiù amate dagli appassionati di giochi 8 e 16-bit, soprattutto per titoli iconici come Bonk’s Adventure, R-Type e Castlevania: Rondo of Blood. LaGX punta a rendere accessibile questa storica libreria di giochi su hardware moderno, con un mix tra fedeltà classica e funzionalità avanzate.Caratteristiche Principali dellaGXHyperkin ha progettato laGX con un occhio di riguardo per i dettagli, offrendo funzionalità che migliorano l’esperienza di gioco senza stravolgerne l’anima:Risoluzione HD: Output video fino a 720p, con la possibilità di selezionare tra formato originale 4:3 o widescreen 16:9.