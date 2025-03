Agi.it - Retrocessione con polemica per la Smi Roma Volley

AGI -dal gusto amaro quella della Smiche sabato 1 marzo ha perso l'ultima gara salvezza con il Pinerolo per 1 a 3. Dopo una stagione segnata dalla fatica per lene, mai pienamente ingranata, dopo le tante partenze dell'anno scorso: dalla Correa alla Bechis volate oltreoceano e Erblira Bici che dopo una stagione brillante nella capitale è passata alla Megabox Ondulati del Savio. Una formazione quindi che si è presentata a inizio campionato totalmente cambiata e che però non è stata mai troppo capace di ingranare il campionato. Da mesi, i tifosi, tramite i social hanno espresso lo sconcerto rispetto ai mancati risultati, alle scelte tecniche, arrivando persino ad accusare la dirigenza di lavorare per il ritorno in A2. Accuse che si sono fatte più pesanti sabato e alle quali la dirigenza ha risposto con un duro comunicato: "la societàringrazia calorosamente i tifosi, in particolare Il Branco e gli abbonati, che anche ieri numerosissimi hanno sostenuto la squadra in questa stagione.