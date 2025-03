Calcionews24.com - Retegui mette nel mirino la Juve e l’ennesimo record con l’Atalanta: eguagliare Jeppson (alla Filippo Inzaghi nel 97)

Leggi su Calcionews24.com

per trascinarevittoria, distaccare le dirette concorrenti per la Champions e soprattutto agguantare(scrivendo la storia) Se per dipingere una grande parete ci vuole un grande pennello (cinghiale), per battere le grandi squadre ci vuole un grande centravanti in grado di sfruttare ogni singola occasione da rete. Alil “pennello cinghiale” .