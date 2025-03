Ilrestodelcarlino.it - Retata in Bolognina. Scacco allo spaccio: arrestati sette pusher

Sicura”, scovata una banda di nigeriani dedita: 7 soggetti portati in carcere, 4 denunciati, 170 identificati, 35 chili di hashish e 2 chili di cocaina sequestrati. Duro colpo alla rete dellonel quartiere, messo a segno dalla polizia. L’intensificazione dei controlli, iniziata lunedì della scorsa settimana e disposta per contrastare i fenomeni di criminalità e degrado sociale in, ha dato molti frutti. Venerdì, la IV sezione della Squadra Mobile ha arrestato quattro nigeriani, tre uomini di 31, 32 e 34 anni e una donna di 37 anni. I poliziotti si sono concentrati su alcuni giovani nigeriani che si aggiravano tra via Niccolò Dall’Arca, via Matteotti, piazza dell’Unità strade intorno: hanno visto che quei soggetti erano soliti utilizzare taxi per spostarsi tra queste vie, fino a un’abitazione vicino all’ospedale Sant’Orsola.