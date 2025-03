It.insideover.com - Regno Unito e Francia, ambizioni di leadership europea ma la strada è in salita

Il vertice di Londra sulla Difesaha visto l’emersione di una forte propensione dia valorizzare politiche comuni per la garanzia di sicurezza all’Ucraina e per l’apertura a un maggiore impegno per la spesa militare, fornendo crescenti risorse a programmi comuni e di ampio respiro.Essenzialmente, Londra e Parigi propongono di garantire, col sostegno Usa ma con mezzi essenzialmente europei, la futura integrità territoriale dell’Ucraina, sostengono un cessate il fuoco di un mese che sia presupposto di un accordo duraturo Kiev-Mosca e apra all’applicazione di vere garanzie di sicurezza europee. Questo presuppone un ruolo dei due Paesi e di chi ci starà nel garantire la tutela di Kiev e in prospettiva nel supplire al possibile disimpegno europeo dell’America, che si vuole concentrare sull’Indo-Pacifico.