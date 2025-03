Quifinanza.it - Regime forfettario, in cosa consiste il limite dei ricavi e cosa succede se lo si sfora

Possono aderire alle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Grazie a questo particolare strumento, i contribuenti hanno la possibilità di beneficiare di una serie di agevolazioni dal punto di vista fiscale e contributivo. A ciò si aggiunge una netta riduzione degli adempimenti burocratici da svolgere periodicamente.Sono diversi i requisiti che i contribuenti devono rispettare per poter aderire al. Il più importante è quello deio compensi percepiti, che non devono superare, nell’arco di un anno solare, gli 85.000 euro. Ma inquestodeve prendere in considerazione il contribuente per effettuare questo calcolo?Volendo dare una risposta sintetica al dubbio, potremmo rispondere che in questo importo massimo vi deve entrare la somma delle fatture emesse nel corso dell’anno solare.