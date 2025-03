Dayitalianews.com - Reggio Emilia, litiga col marito, lo accoltella a un polmone e poi nasconde l’arma in un cassetto

Leggi su Dayitalianews.com

La donna l’ha colpito a un. L’uomo è stato ricoverato, lei arrestataTragedia sfiorata questa notte, lunedì 3 marzo, a, dove una donna hato ile poi ha nascostoin un; la 45enne adesso è in stato di arresto.cole loSecondo le prime ricostruzioni, il fatto è accaduto in un appartamento di un condominio del quartiere Crocetta. La coppia avrebbe avuto una lite furiosa e alla fine la donna avrebbe impugnato un coltello e si sarebbe scagliata contro il. La lama ha perforato undell’uomo esarebbe stata poi nascosta, dalla moglie, in un.Non è ancora chiaro chi sia stato a chiamare i soccorsi e nemmeno quante volte la moglie abbia colpito l’uomo. Il personale del 118 ha comunque soccorso l’uomo e, la donna, invece, è stata arrestata dai carabinieri per tentato omicidio.